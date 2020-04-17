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酒後勒死航空事務長妻 丈夫判刑15年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
詹賢明。圖／聯合報系資料照片
詹賢明。圖／聯合報系資料照片

男子詹賢明不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子要離婚，去年初兩人大吵一架後勒死妻子，再打給朋友說「幫我處理後事」揚言輕生，檢方依殺人罪嫌起訴，一審依殺人罪判刑15年，二審撤銷原判決，但仍維持15年刑度，最高法院駁回上訴，全案定讞。

詹賢明原經營眼鏡行，歇業後常借酒澆愁甚至對妻子惡言相向，妻子曾和他約法三章，白紙黑字明訂要他不可言語動作脅迫、飲酒過量，還要補助家庭開銷，若詹不能做到雙方就能無條件離婚。

詹去年1月6日酒後又因離婚問題和妻子大吵，一氣之下竟在客廳用左手臂勒死她，事後打給朋友稱「幫我處理後事」；警方到場，見詹拿牛排刀割到手腕流血，詹表示要「自我了結」。檢方偵訊時，詹稱想和老婆共赴黃泉，辯謀為同死，但檢方不採信。

一審審酌詹賢明一切情狀，依殺人罪判處15年有期徒刑；二審審酌詹賢明和妻子感情不睦，趁有酒意、和妻子吵架之際，徒手勒扣妻子頸部，即使妻子掙扎反抗也不鬆手，最終導致妻子死亡，造成家屬極大傷痛，家屬表明無法原諒詹，也無法和詹和解，考量詹犯後沒有逃避、掩飾或湮滅證據，且沒有其他犯罪前科，更始終坦承犯行表示悔意，仍判處15年徒刑。

檢方上訴認為，詹賢明是預謀殺人，且殺人後3小時才請朋友到場，殺意甚堅、手段凶殘，原審量刑過輕；詹賢明也提上訴，但沒有理由，最高法院認為原審判決認事用法沒有違誤，雙方上訴均無理由，判決駁回上訴，全案定讞。

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