超過40例...總統就要下台？他謠傳政府「壓疫情」遭罰

台灣防疫成功經驗頻頻躍上國際媒體版面。但高雄市李姓男子卻在群組發送截圖，「如果超過40幾個案例，總統就要下台」，因此政府一直壓著真實染疫數，還寫到「高雄、台南等地每天都得運好幾卡車的屍體去台中統一焚化」，不實言論恐造成社會恐慌，遭鳳山簡易庭裁處1千元罰鍰，可抗告。

裁定指出，李男在2月23日時，也就是疫情大爆發之初，在群組內轉發某則臉書回覆截圖，截圖內容提到，「如果超過40幾個案例，總統就要下台，所以一直壓著真實數，其實疫情已經傳播開來了」，還說到，「高雄、台南等地每天都得運好幾卡車的屍體去台中統一焚化」。

高雄鳳山分局掌握到情資，認為有影響公共安寧疑慮，通知李男到案說明。李警詢時表示，自己是在瀏覽臉書時，發現這段文字很假，才上傳群組給其他群組成員看。警方詢後認為，李男涉嫌違反社會秩序維護法，將他移送裁處。

鳳山簡易庭審理指出，雖然李男表示，因為該段文字很假，才要上傳給群組成員瀏覽，但從他上傳內容來看，並沒看到他有傳遞任何要讓人探知訊息真偽的文字說明，因此可能讓人信以為真、心生恐慌。

簡易庭認為，目前新型冠狀病毒肺炎疫情亟需控制、消滅之際，一切疫情相關資訊允宜審慎、正確、真實，才能有效保障全民生命健康，但李男明明知道該些文字有所不實，仍故意截圖轉發、散布於眾，顯然足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法，裁處1千元罰鍰，可抗告。