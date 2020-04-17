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房客回家投羅智強就減1000房租 劉樂妍期約賄選遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
劉樂妍。圖／報系資料照片
劉樂妍。圖／報系資料照片

女F4前團員Fanny、藝人劉樂妍前年九合一大選綁公投前，在個人臉書上發文指自己跟房客約定「回家投羅智強，就減1000塊房租」，遭網友檢舉違法。劉女到案後認罪，台北地檢署今依違反選罷法期約賄選罪將她起訴。

劉樂妍是F4前團員，近年轉往大陸發展，經常針對兩岸關係發表意見，被封為「女版黃安」。她前年九合一選舉飛來台灣投票，卻身穿印有「我是中國人」的上衣，投完票還高喊支持對象，當眾違法遭警察制止。

2018年11月23日，有網友在PTT政黑版（HatePolitics）發文，標題是「[轉錄] 劉樂妍：回家投羅智強 我給你減1000」，內文截取劉樂妍臉書發文。

劉女發文內容為：「我：妳1124到底會不會回家投票？」、「房客：姐，我晚上要上班！(意思表示不會，我的房客白天睡覺，晚上上班)。」、「我：妳11.24如果回家投羅智強，這個月房租，我給你減1000塊！」、「房客：……好啦，那我回家投票。」、「我：乖孩子。我這不叫賄選買票，我這個叫做『中資介入』」。

有網友回文指出，「有具體的名字，有具體的對價，這算涉嫌賄選耶，哦對了，我剛剛已經具名向台北地檢署檢舉賄選了。」檢方分案偵辦後，上周傳喚劉女出庭，她坦承犯行。

檢方認定，劉女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使，今依法起訴。可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科100萬元以上1000萬元以下罰金。

投票 賄選 羅智強 劉樂妍

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