人妻控夫與小三嘿咻 檢：做完馬上懷孕6周不可能

馮男向妻子張女坦承去年3月1日與小三王女嘿咻，經張女控告兩人妨害婚姻，馮否認與王女發生性關係，辯稱此舉是為了與張女離婚，檢察官查出王女去年3月26日到診所就醫，當時已懷孕6周，與馮男所稱同月1日嘿休，時間點不符，且無兩人性器接合證據，遂將馮男與王女予以不起訴處分。

張女提告指出，丈夫馮男於去年3月1日晚間，在台中市西屯區甘肅路王女的租住處，與王女發生性行為，事後王女懷孕並墮胎，至去年4月15日，丈夫向她坦承與王女嘿咻，因而她控告丈夫通姦、王女相姦。

馮男供稱，他雖向妻子坦承他與王女嘿咻，但並非事實，他是以此為理由，要與妻子離婚，他沒有到王女的住處，也沒有與王女發生性關係。

王女辯稱，馮向她說與張女間的問題，馮想要跟妻子離婚，剛好她與馮出去唱歌，她因認與馮沒有什麼，她有在臉書打卡，被張女看到，她不知道馮為何跟張女說有與她嘿咻及懷孕，她在臉書上的留言都是開玩笑，她沒有與馮嘿咻。

檢察官調閱王女到婦產科診所的病歷及超音波報告，查出王女於去年3月26日至診所就醫，當時王女已懷孕6周，與馮供承發生性行為「時間點」不相符，且缺乏證據馮與王女性器接合的性交行為，遂以罪嫌不足，將馮男與王女予以不起訴處分。