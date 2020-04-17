KTV女服務生脫光陪酒遭送辦 包廂非公共場所判免罰
蘇姓、鄧姓女子3月24日零時45分在台南市永康區某KTV包廂內，與喬裝客人員警擲骰子比大小助興，客人擲贏的話女方就脫一件衣物，若擲輸便給100元小費，幾回合下來，蘇女就已脫光光，隨後鄧女也要求玩脫衣遊戲，輸到裸露上半身，經警查獲兩女脫衣陪酒，認涉違反社會秩序維護法送辦，台南地院認包廂並非公共場所或公眾得出入場所判兩女免罰。
台南地院新市簡易庭認為，員警喬裝客人前往該KTV包廂內，查獲蘇、鄧兩女，以擲骰子方式定輸贏，脫衣陪酒，認涉違反社會秩序維護法第82條第1項第2款行為。兩女在包廂內行為，包廂以外之其他顧客，並不能自由進出該包廂，不屬於不特定人所得共見共聞空間，不符社維法相關法條內所規定「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件。
又擲骰子的輸贏機率不確定，且僅限於來店闢室消費的客人與該店從業人員間特定的對價消費行為，也不屬於社維法相關法條內所規定的唱演或播放淫詞、穢劇或行同類技藝的行為。院方認定罪證不足，裁定兩女不罰，可上訴。
警方指出，案發當天查獲KTV內有女服務生脫衣陪酒，店家已依涉妨害風化罪嫌移送法辦外，兩女服務生則依涉違反社會秩序維護法裁罰，如今法院裁定兩女免罰，尊重司法判決。
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