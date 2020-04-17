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普悠瑪求償6.1億首開庭日商甩鍋 台鐵控：保固內根本不積極

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普悠瑪求償首開庭日商甩鍋 台鐵控：保固內根本不積極

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
前年10月21日普悠瑪列車翻覆，造成18人死亡、兩百多人受傷。台鐵向車輛供應的立約商、日本住友及應負連帶責任的台灣住友提告求償6.1億。本報資料照片
前年10月21日普悠瑪列車翻覆，造成18人死亡、兩百多人受傷。台鐵向車輛供應的立約商、日本住友及應負連帶責任的台灣住友提告求償6.1億。本報資料照片

前年10月21日普悠瑪列車翻覆，造成18人死亡、兩百多人受傷。台鐵向車輛供應的立約商、日本住友及應負連帶責任的台灣住友提告求償6.1億，3月26日首度開庭。日方不承認設計有瑕疵，指台鐵疏於保養維修，台鐵局說後續將提出特檢小組歸納的五、六項共同故障設備反擊，證明日商於保固期內的不積極態度。

普悠瑪翻覆造成台鐵財務損失初估9.58億元以上，監察院對台鐵的緊急救護失當，及組織文化、設備維修、程序操作、人員訓練及行車環境等違失，各糾正一次，前局長等三人也被彈劾。另一方面，設計普悠瑪的日本車輛製造（日車）於事發後承認設計有誤，但堅持驗收後他們無法掌握。

去年4月台鐵發函直接日商住友求償被打回票，決定改走法律程序。為了在法庭上站的住腳，去年6月到9月台鐵找產官學界組成特檢小組，在台北、花蓮機場調查，歸納出五、六項與行車安全相關、普悠瑪列車共同故障之處，由世曦顧問認證。

台鐵機務處長宋鴻康說，第一次的言詞辯論庭，除了列車自動防護系統（ATP）隔離開關遠端監視系統未連線，我方還提出主風泵設計不良、連接器斷裂、閘瓦脫落等問題。

宋鴻康說，日方推稱是台鐵疏於保養，以連接器為例，日方說是台鐵未更換所致，「但這是在列車生命周期內的零件，不應該這麼快就要更換」。日方強調保固期已過，故障應由台鐵自行負責，「但是保固期內發生時，日商並沒有積極來處理」。

宋鴻康說，目前台鐵還扣有日商4.3億的保固保證金，8月將再次開庭，很有信心打贏官司。

台鐵 普悠瑪

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