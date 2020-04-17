高閔琳服務處罷韓布條遭破壞 警：掌握特定對象

民進黨高雄市議員高閔琳推動罷免市長韓國瑜，服務處所懸掛的2面罷韓布條卻遭破壞及帶走，轄區高雄市警察局岡山分局今天表示，已掌握特定對象，將約談釐清動機及依法處理。

高閔琳在臉書（Facebook）表示，中選會即將公布罷韓案是否通過，她的服務處罷韓布條卻遭竊取破壞。服務處已報警處理，目前警方已鎖定目標；犯嫌除已違反選罷法，更有涉犯毀損罪、竊盜罪之虞。

高閔琳表示，服務處發現罷韓布條不翼而飛，經詢問附近鄰居得知有可疑婦人於岡山區服務處門口拉扯罷韓布條；再調閱監視器畫面發現是15日晚間這名婦人破壞「罷免韓國瑜連署站」及「連署已經開始」等2面布條，並扯下帶走。

高閔琳表示，罷韓團體共收集約50萬份連署書，其中各區域代收站點以她的服務處最多，「代收罷韓連署書數量高達高雄市第一，難怪會成為韓粉攻擊洩憤的最大目標」。到服務處破壞竊取物品，相當不可取。為導正視聽和良善社會風氣決定報警。

高閔琳呼籲民眾不管罷韓或挺韓，都應該保持理性，切勿因一時情緒觸法。將持續嚴格監督言而無信、不懂市政的韓國瑜直到罷免成功。

高閔琳服務處已向警方報案，警方目前掌握這名涉案的戴安全帽及口罩婦人，將約談到案釐清動機及依法處理。