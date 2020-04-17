抹紅陳柏惟共幹 國民黨市議員詹江村遭桃檢起訴

中央社 / 桃園16日電

國民黨桃園市議員詹江村去年在社群媒體，指參選台中市立法委員選舉的台灣基進黨提名人陳柏惟是「共幹」，檢察官調查認為涉犯公然侮辱及加重誹謗罪，今天偵結將詹江村提起公訴。

桃園地方檢察署表示，56歲的詹江村去年8月18日在Youtube影音平台直播時指稱「陳柏惟你是最反共的，你怎麼一邊賺大陸的錢、一邊反共⋯⋯，你還當共幹」，以及「陳柏惟以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？」等，甚至做出不雅動作。

當時正準備參加台中市第二選區立法委員選舉的陳柏惟，事後對詹江村提出告訴。詹江村在偵訊時坦承，曾在Youtube影音平台及新聞節目曾說過相關言論，同時在個人臉書（Facebook）專頁張貼文字。

檢方表示，根據陳柏惟指證相關證據，詹江村的言論足以貶損陳柏惟名譽及人格尊嚴 ，檢察官偵結將詹江村依公然侮辱、加重誹謗等罪嫌提起公訴。

詹江村表示，所有指控都是有憑有據，相關資料也都顯示陳柏惟與中共關係密切，既然遭檢方起訴，未來也會將證據攤在陽光下，讓各界評論。

詹江村 陳柏惟

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