集團經營網路賭博 警方台中破獲簽賭機房

刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個經營網路簽賭的機房，自年初營運至今，線上投注金額高過千億，為避免員工染疫，簽賭集團也落實防疫，嚴格規定清明連假曾出遊高風險景點者，必須做好自主管理。

刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個網路簽賭機房案，溯源追查出以32歲李姓男子為首的簽賭集團，經營賭博網站及從事地下匯兌，他們在台中市西屯區一棟商辦大樓承租3個樓層作為機房，利用人來人往的人潮、車潮，掩飾經營網路簽賭機房。

警方經連日調查蒐證，9日持法院搜索票，前往執行搜索，查獲李男等52人及相關證物。

有員工自述，適逢武漢肺炎疫情期間，集團憂心內部若有員工染疫會影響營運，要求天天量體溫、進出樓層消毒雙手，適逢清明連假出遊潮，也要求有去過高風險景點者，應在家自主健康管理，落實防疫工作，讓員警哭笑不得。

中部打擊犯罪中心第六隊隊長王嘉華指出，經查這個集團旗下設有多個部門，以國內合法博奕線上遊戲為名目，在遊戲的公開聊天室內招攬客人，提供不特定賭客購買儲值及點數變現的服務，變相以現金招攬賭客參與賭博。

集團還架設網站及海外博奕視訊連線，開發各式博奕遊戲，提供真人荷官對賭平台，今年１月至今，合計線上總投注金額超過新台幣3800億元。

警方查扣筆電、手機等證物，同時又在集團承租的另處套房內查扣點鈔機、新台幣3211萬元等多項贓證物，訊後依賭博、洗錢防制條例移送偵辦。