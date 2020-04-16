行政院66年前徵收土地軍用 法院判徵收失效

中央社 / 台北16日電

行政院於66年前核准徵收多筆位於新北巿新店的土地以建築兵工保養廠，原地主繼承人認為未足額補償屬徵收失效，提起確認徵收法律關係不存在訴訟。法院今判繼承人勝訴。可上訴。

台北高等行政法院判決指出，改制前聯合勤務總司令部（於民國91年改制為國防部聯合後勤司令部，後於101年裁編為聯勤總部）為建築兵工保養廠，經行政院以42年8月25日核准徵收14筆土地，並經改制前台北縣政府（現為新北市政府）42年12月8日公告徵收。14筆土地經新店地政事務所於63年間完成徵收移轉登記，所有權人為中華民國，管理機關為陸軍總司令部。

原地主繼承人等24人於105年10月間向行政院主張，此件徵收案，未於徵收公告期滿後15天內發給徵收補償費，徵收失效等語；案經內政部106年12月間土地徵收審議小組決議，認定「無徵收失效」。24人不服，提起此件確認訴訟（24人與行政院之間確認徵收法律關係不存在），法院今天判決24人勝訴。全案可上訴。

法院表示，聯勤總部於43年6月25日辦理發款作業時，並沒有依照地評會評定標準、計算的數額發放補償給原地主，而是以聯勤總部自行調查所得每百台斤新台幣116元的標準發放補償款，已違反土地法及土地法施行法相關規定。

法院指出，參酌司法院釋字第110、516及652號解釋意旨，此件未依法定權責機關所定的補償標準、數額辦理補償，有地價補償差額未為給付的情形，明顯已逾15天，且土地的地價補償沒有足額發給，因此土地的徵收核准案應失其效力。

法院指出，此件無權利失效法理的適用，以實現轉型正義。公法上的權利失效，是指權利人長期不行使權利，義務人依其狀況得推論權利人已放棄權利時，即使這項權利沒有消滅，也不能再為行使。

而徵收失效，是基於法律規定所生，並非源於徵收標的物原所有權人實行公法上權利而取得，所以不生義務人得推論權利人已放棄行使權利的問題。尤其是在戒嚴時期因徵收未給予合理、相當的補償，違反公平正義導致徵收失效的情形，經由行政救濟程序予以確認並回復權利，可屬解除戒嚴後轉型正義的具體實踐。

行政院 建築

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