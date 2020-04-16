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旅美夫婦發病回台確診起爭議 桃檢防疫小組啟動偵查

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
旅美30年的夫婦發病搭機返台接連確診，桃園地檢署啟動防疫處理小組指派民生犯罪專組主任檢察官負責即刻啟動偵辦。記者曾增勳／攝影
旅美30年的夫婦發病搭機返台接連確診，桃園地檢署啟動防疫處理小組指派民生犯罪專組主任檢察官負責即刻啟動偵辦。記者曾增勳／攝影

從美國紐約入境旅美30年的夫婦發病，2人仍搭機分別返台接連確診，全機機組員及乘客居家隔離，其中妻子無健保引發爭議，桃園地檢署今晚表示，桃檢根據高檢署指示啟動防疫處理小組，已指派民生犯罪專組主任檢察官負責即刻啟動偵查，迅速調查釐清，查明該對夫妻是否涉及刑責或有無違反行政法規定，盡速依法處理。

桃園地檢署表示，這對旅美夫妻境外移入確診病例，2人行為可能涉及違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條之不遵行主管機關指示而有傳染於他人之虞之罪，為有效遏止嚴重特殊傳染性肺炎蔓延，民眾應依衛生主管機關指示做好防疫措施，若明知罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，可處最重2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金，若明知自己罹患或疑似罹患新冠肺炎之民眾，務必遵守主管機關指示，否則檢察機關將依法從嚴訴追刑事責任。

新冠肺炎 夫妻

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