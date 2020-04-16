聽新聞
test
0:00 / 0:00
旅美夫婦發病回台確診起爭議 桃檢防疫小組啟動偵查
從美國紐約入境旅美30年的夫婦發病，2人仍搭機分別返台接連確診，全機機組員及乘客居家隔離，其中妻子無健保引發爭議，桃園地檢署今晚表示，桃檢根據高檢署指示啟動防疫處理小組，已指派民生犯罪專組主任檢察官負責即刻啟動偵查，迅速調查釐清，查明該對夫妻是否涉及刑責或有無違反行政法規定，盡速依法處理。
桃園地檢署表示，這對旅美夫妻境外移入確診病例，2人行為可能涉及違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條之不遵行主管機關指示而有傳染於他人之虞之罪，為有效遏止嚴重特殊傳染性肺炎蔓延，民眾應依衛生主管機關指示做好防疫措施，若明知罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，可處最重2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金，若明知自己罹患或疑似罹患新冠肺炎之民眾，務必遵守主管機關指示，否則檢察機關將依法從嚴訴追刑事責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言