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旅美夫妻隱匿肺炎？ 高檢署首度指示嚴查
我國新冠肺炎確診案例案383、案393是對旅美卅年的夫婦，近日發病，分別返台接連確診，其中妻子無健保，引發爭議。台灣高等檢察署今表示，已指示桃園地檢署即刻啟動「防疫處理小組」，查明病例是否涉及刑責、或違反行政規定。
國人擔憂這對境外移入確診病例，在返國前已有症狀仍搭機回台，致同機機組員和乘客都要居家隔離，可能成防疫漏洞。高檢署表示，在得知疑義後，檢察長邢泰釗今即指示桃檢啟動「防疫處理小組」，結合相關行政機關調查釐清是否違法，這也是高檢署主動分案調查疫況首例。
法務部二月下旬通函要求各地檢署成立「防疫處理小組」，由檢察官率領警政、衛政、社政、消費者保護、公平交易及關務、邊防等機關，針對疫情相關事件，整合跨機關意見，釐清事實，若屬刑事責任，由檢察官偵辦；若屬行政責任，交由權責機關依法裁處。
高檢署表示，國人出入境都應配合政府各項防疫措施，切勿隱匿自身健康狀況，得來不易的防疫成果應共同守護。
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