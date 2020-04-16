影／1萬8罰款未繳房子被法拍 婦人跪求無法挽回

基隆市陳姓男子欠繳交通違規罰款1萬8千元，監理單位送交法務部行政執行署強制執行，經合法通知限期履行不成，將陳名下的房子以135萬5400元拍賣，台大法律系前教授等人不平並聲援，今天並與陳家人到宜蘭執行分署陳情，年逾70歲的陳母還一度下跪求情，但無法挽回；分署強調一切都符合程序，不動產已經拍定了，並且發了權利移轉證書，如果想要挽救的話，可能要自行去跟拍定人接洽。

基隆市陳姓男子未繳1萬8千多元交通違規罰款，名下房子被法務部行政執行署拍賣，引發議論，台大法律系前教授陳志龍認為有違比例原則、質疑超額查徵，今天陪陳家人到宜蘭執行分署陳情，希望以法理情，與執行官直接面對面溝通，陳姓男子則表示，已經拍定，急於執行，希望把疑問清楚，不平處請教，能有滿意答覆。

70多歲的陳母說，自己不識字，對簽收什麼不清楚，房子被拍賣，她難過不已，還一度在執行分署下跪求情， 執行署人員趕快扶起。

行政執宜蘭執行分署執行官表示，107年2月27日查封房子，查封一年半才拍賣，108年8月26日法拍，今年1月6日第4拍拍定，查封至今已一年半，只要拍定前繳錢都可以停拍，但拍定前義務人都未來過，而相關公文都有寄給當事人，只要中間有連繫，都會協助，可分期或轉介協助。

至於罰款未繳卻查封房子，被質疑有違比例原則，執行分署表示，義務人戶頭扣不到錢，車子非他擁有，家中電器中古殘值低，加上冰箱等是日常所需，無法查扣 。

宜蘭執行分署表示，不動產已經拍定了，並且發了權利移轉證書，如果想要挽救的話，可能要自行去跟拍定人接洽，是不是能賣給他，因為拍定人買走了，執行署是中立公署，不適宜介入當事人間買賣或買回。