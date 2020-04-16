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影／酒駕偵訊體溫越飆越高 檢警啟動遠端偵訊

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市警察局二分局今天在戶外帳篷，與嘉義地檢署檢察官連線，針對吳姓男子涉嫌酒駕嫌犯做遠距偵訊。記者卜敏正／攝影
嘉義市警察局二分局今天在戶外帳篷，與嘉義地檢署檢察官連線，針對吳姓男子涉嫌酒駕嫌犯做遠距偵訊。記者卜敏正／攝影

嘉義市吳姓男子今天下午疑酒後騎機車，行經忠孝路段時被巡邏員警攔檢，酒測值超過0.25，帶回派出所時量額溫為37度，到偵查隊偵訊體溫忽升至37.5度，警方立即聯絡嘉義地檢署，啟動遠端視訊訊問。

嘉義市二分局後湖派出所今天下午2時許，在忠孝路看見吳男騎機車「一臉酒容」，對吳酒測超標，立即將他帶回派出所，進入前量體溫為37度，吳表示身體很好丶沒有生病丶沒有國外旅遊史，員警研判他可能酒後體溫忽然升高，繼續依規定製作筆錄移送。

員警下午4時許將吳男移送分局，吳體溫升至37.3度，警偵訊過程不敢大意，持續量測額溫，發現吳男額溫升高超過37.5度，立即向嘉義地檢署回報，啟動防疫遠端偵訊。

警方隨即將吳帶到二分局設置在戶外的臨時偵訊帳篷，和嘉義地檢署檢察官連線，確認吳男身分後開始遠距離視訊偵訊，檢察官訊問結束後飭回。

嘉義地檢署日前已啟動防疫超前部署，對於發燒或有罹病之虞者，若非現行犯或入監服刑者，由檢察官改期再行傳喚或為其他措施。若係現行犯或通緝到案，檢察官認必須為強制處分及需入監服刑者，查獲機關則將人犯解送本署，在臨時偵查庭開庭，其他無須為強制處分者，檢察官可藉由遠端視訊會議系統訊問，以確保人安物安。

嘉義 檢察官 酒測

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