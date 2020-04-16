環團遞狀控告中油 破壞藻礁和柴山多杯孔珊瑚死傷
台灣中油在桃園市觀塘興建天然氣第三接收站上月底施工時，發生工作船斷纜、擱淺破壞大潭藻礁意外，搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體指控中油破壞大潭藻礁嚴重，更造成7株一級保育柴山多杯孔珊瑚死傷，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯佳今天下午代表環團到桃園地檢署，遞狀告發中油涉嫌違反野生動物保育法，要求中油停工及追究工作船肇事責任。
中油觀塘工業區天然氣第三接收站在觀塘工業區如火如荼施工，3月28日中油工作船斷纜擱淺破壞大潭藻礁事件，引起環保團體不滿要求停工，中油稱工作船「坐底」沒有破壞藻礁，中研院研究員陳昭倫調查說，工作船破壞藻礁約0.5公頃，大約500年長成厚度藻礁破壞，現場GPS定位的7株一級保育類柴山多杯孔珊瑚受刮痕破損，已有1株不見、1株破碎受傷、7株面臨危險威脅，搶救大潭藻礁行動聯盟等環團決定提告。
葉斯佳帶著大潭藻礁及柴山多杯孔珊瑚遭中油工作船斷纜擱淺破壞的調查資料，前往桃園地檢署控告中油涉嫌違反野生動物保育法的傷害保育動物規定，葉斯佳表示，中油工作船斷纜坐底破壞藻礁刮痕嚴重，破壞藻礁面積達0.5公頃，柴山多杯孔珊瑚有的整株刮痕死傷，向中油提出告訴，要求中油停止施工，追究中油及工作船肇事責任。
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