小五女生被狗追趕狂奔猝死 飼主過失致死判刑6月

台南市關廟區一所國小五年級黃姓女童，前年7月27日上午要到學校參加夏令營途中，被吳姓鄰居黑狗追趕奔跑後，離奇陳屍在附近的空地上，經法醫解剖鑑定，她因被狗追逐而受驚嚇及右心室擴大心肌病變，導致心肌炎並引發心因性休克而死亡，認女童死因與遭吳飼養黑狗追逐，具有相當因果關係，認吳犯過失致人於死罪，處6月徒刑，可上訴。

「我覺得很冤枉」吳姓男子表示，如果黃姓女童不要走那條路，狗就不會跑出來。他也具狀抗辯，黑狗追逐一定距離即停止，黃姓女童奔跑移動約90公尺，三分之二以上距離並無黑狗追逐，她轉入無尾巷後並無錄影畫面，無法排除其他造成死亡事故的可能因素。

檢警調查，吳姓男子在關廟區住處飼養1隻黑狗，飼養期間本應注意對所飼犬隻適當的管束或採取必要的防護措施，以防黑狗自行脫離該住處範圍致影響行經路人的安全，前年7月27日8時39分，竟疏未注意，任黑狗自由走動。

適逢黃姓女童及同學步行經過住處門前，欲前往學校上課，黑狗突然衝出追逐，女童一時驚嚇而拔腿狂奔，先沿深坑2街奔跑38.4公尺，再左轉該街68巷奔跑26.4公尺，經該巷10號前右轉奔跑進入無尾巷，最終倒臥在距離巷口25.8公尺處猝死。

經法醫研究所解剖鑑定，女童下巴、雙側膝蓋、左手肘挫傷、左鼻旁挫傷及瘀青痕等傷害，且遭犬隻追逐而受驚嚇及右心室擴大心肌病變，導致心肌炎並引發心因性休克而死亡。報告指出「研判若無遭犬追吠之導因導致驚嚇過程，死者應尚存活。」。

台南地院認為，女童死亡結果與遭吳所飼黑狗追逐，兩者間具有相當因果關係。且依據女童同學等人證述，及女童奔跑及最後倒地路線、路口監視器畫面，認事證明確，吳應就死亡結果應負過失責任。