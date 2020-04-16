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別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

全國首例 48小時執行完畢百萬防疫罰鍰

中央社 / 台北16日電

日前從北京入境失聯，違反居家檢疫挨罰百萬元的陳姓男子，因未繳罰鍰，遭台北市衛生局移送行政執行署。行政執行署士林分署今天表示，陳男親友中午已全額繳清。

士林分署表示，昨天上午收案執行，今天中午即全數徵起，歷時不到48小時，成為全國第一件違反防疫規定遭罰百萬移送強制執行後執行完畢的案件。

陳姓男子3月從北京入境後即失聯，最後被警方在網咖尋獲，從失聯至尋獲歷時79小時，嚴重違反居家檢疫規定，台北市衛生局開罰新台幣100萬元，但陳男逾期未繳，昨天上午移送士林分署強制執行。

士林分署昨天查封陳男名下北投、高雄2筆不動產，並到陳男戶籍地執行，雖未見到陳男，但陳男父親表示，「這個孩子生病了，當時絕對不是故意違反防疫規定」，還說陳男中文不好，可能對於防疫程序有所誤解，並表示針對罰鍰已提起訴願。

行政執行官告知陳父，對罰鍰處分提起訴願，不會因此停止強制執行，勸諭陳男父親能協助儘速繳納罰鍰，提出具體清償方案，避免不動產被拍賣。

士林分署主任行政執行官林靜怡說，陳男親友今天中午已匯款100萬元，繳清所有罰鍰，並致電士林分署表示一家人希望趕快結案，過正常清靜的日子；士林分署確認繳清後，下午2時塗銷對陳男不動產的查封登記，以維護義務人權益。

衛生局 北京 居家檢疫

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