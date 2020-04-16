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砸1900萬養法師！ 矯正署女官負債偽造證明借貸判刑

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
矯正署明陽中學前副校長張聖照債築高台，竟然詐貸地下錢莊借貸百萬元，遭橋頭地院依偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書等罪，判處4月至7月不等徒刑，可上訴。記者賴郁薇／攝影
矯正署明陽中學前副校長張聖照債築高台，竟然詐貸地下錢莊借貸百萬元，遭橋頭地院依偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書等罪，判處4月至7月不等徒刑，可上訴。記者賴郁薇／攝影

矯正署張姓女官員為「情」所困，篤信宗教力量救贖，狂砸1900萬元供養法師，財力超出負荷，最後陷入以債養債惡性循環。債築高台後想借錢周轉，動歪腦筋偽造薪資證明、公務識別證件，再說服友人擔保，讓她向民間借貸業者借款百萬元。橋頭地院依偽造公文書等3罪，分別判處她4月至7月不等徒刑，可上訴。

據了解，張姓女子2014年1月16日擔任明陽中學副校長，2016年7月23日調任誠正中學副校長。她先前因感情問題，撒錢求助宗教力量慰藉，卻落得身背龐大債務，薪資帳務2014年就被數名債權人及銀行聲請強制執行扣押薪資所得。

張迫於還款壓力，打算向民間借貸周轉，但債信狀況不佳，為順利借錢，偽造帳戶資料、薪資單等財力證明資料，假裝是正常收入公務員，透過中間人將偽造的帳戶交給不知情的代辦業者尋覓借貸業者。民間借貸業者審核相關文件後，誤信張之收支正常、有足夠償債能力，同意借65萬元；但張想貸更多款項，又再借款15萬元，為加強信用能力，還承諾找公務員作保。

張女明知道蔡姓男友人不是矯正機關公務人員，卻偽造明陽中學識別證，拜託蔡配合謊稱他是陽明中學管理人；兩人在與借貸代辦人見面前，事先套好說法，就說兩人是同事關係。張又順利借到15萬元。

時隔半年，張又負債累累，故技重施向另名民間借貸業者借款50萬9千元。兩業者事後發現無法透過張所提供存摺領款償債、補登交易資料也有異狀，才察覺是一場騙局。

橋頭地院審理認為，張女身為公務員，理應知曉法紀，明知自己債信情況欠佳負債比例甚高，而難循正常管道順利借貸，卻為亟需孔急，偽造特種文書、準特種文書、公文書或私文書等，不僅侵害公務機關、私人單位權益，也影響社會經濟秩序。

合議庭認定張犯偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書等罪，考量她與被害人和解、調解，允諾賠償，分別判處有期徒刑7月、4月、6月，其中，偽造私文書部分得易科罰金12萬元，可上訴。

配合冒充公務人員的蔡姓男子，法官衡量情節後依共犯行使偽造公文書罪，判有期徒刑半年，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，接受法治教育2場次，也可上訴。

薪資 公務員 法師

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