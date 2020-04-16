桃市議員「村長」詹江村指3Q哥陳柏惟是共幹 桃檢起訴

國民黨籍桃園市議員詹江村去年8月間在Youtube影音平台直播，指稱當時擔任基進黨發言人陳柏惟「你是當共幹欸」、還說「一邊賺大陸錢一邊反共」等語，詹在偵訊時坦承相關言行，桃園地檢署今天偵結，依公然侮辱與加重誹謗等罪嫌將詹提起公訴。

檢方指出，56歲的詹江村去年8月18日在Youtube影音平台直播時表示「陳柏惟你最反共，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共…你不是一般的演員你是當共幹」、「陳柏惟以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？」等語，還以不雅動作侮辱陳。

陳柏惟當時正準備參加台中市立委選舉，對詹江村提出告訴。

詹在偵訊時坦承在Youtube影音平台與新聞節目口出相關言論，並在個人臉書專頁張貼上述文字。

檢方表示，根據陳指證Youtube影音平台與新聞節目檔案與臉書截圖等證據，詹的言論足以貶損陳柏惟名譽及使人格尊嚴 ，檢察官偵結將詹依公然侮辱、加重誹謗等罪嫌提起公訴。