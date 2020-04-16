吳子嘉政論節目中影射收回扣吃官司 陳菊撤告了！

總統府秘書長陳菊認為美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目中誹謗她，向法院提自訴妨害名譽附帶民事訴訟，雙方有意和解，一度條件談不攏，台北地方法院原定今天下午5點宣判，但陳菊昨天上午已撤回自訴及附帶民事訴訟。

台北地院指出，陳菊昨天上午9點傳真撤回自訴及附帶民事訴訟，法官今日已收到撤回自訴狀正本。

雙方在法院開庭時有意和解，陳菊希望吳在美麗島電子報、四大報的任一報上刊登查證不周的道歉啟事，但吳只願在美麗島電子報上處理。據了解，陳菊要求吳子嘉道歉，而吳子嘉已在周日政論節目加以澄清，所以陳菊願意撤告息訟。

陳菊去年提自訴指出，吳子嘉去年1月16日、1月23日於中天電視台「新聞龍捲風」、1月24日於東森電視台「關鍵時刻」政論節目中談氣爆、輕軌事件，指氣爆案律師費過高、輕軌後續建設有問題，對陳菊不利影射，還影射陳菊收取回扣，犯加重誹謗罪。

吳子嘉做無罪答辯，認為他只有說「某高層」，沒有指名道姓收回扣的是陳菊，且是對公共事務而為的評論，且認為批評陳菊是對公共事務的評論，會想道歉是對人情事故的尊重 ，「不然其實我一輩子沒有道歉過」，道歉已經違背他的風格。