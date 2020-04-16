賭客未戴口罩貨櫃屋聚賭 金門警方突襲送辦

金門縣警察局今天說，員警在金沙鎮某處貨櫃屋查獲麻將推筒子聚賭賭場，將賭場負責人、把風者和9名賭客共13人送辦裁罰。賭客無視疫情嚴峻，只有1人戴口罩，警方還特別提供口罩給他們佩戴。

金湖警分局偵查隊表示，分局及督察科員警，情蒐發現金沙地區有流動性職業賭場，金門縣警察局長張國雄指示各單位通力合作組成專案小組積極偵辦，見時機成熟昨天由金湖分局、督察科及保安隊霹靂幹員，持福建金門地方法院搜索票突襲，在金沙鎮某處貨櫃屋當場查獲黃姓賭場負責人、記帳兼兌換代鈔某男、負責把風的兄弟檔4人及9名賭客共13人。

警方查扣賭資新台幣41萬3700元、籌碼千元代鈔330萬5000元，以及錄影監視器1組、帳冊1本和筒子麻將1副、骰子3顆和點鈔機2台等。警方同時在一名男性賭客身上查獲K他命香菸10根。

全案將賭場負責人、會計及把風等4人依刑法賭博罪嫌移送金門地檢署偵辦，9名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰，另賭客持有K他命香菸部分，移送金門縣警察局裁罰。

偵查隊隊長林練雄表示，這個賭場是以麻將推筒子方式聚賭，因怕遭警方查獲，選擇夜深人靜的零時到5時之間開賭，並在主要路口設置把風人員及裝設監視器，也提供指定載客服務，而且賭客聚賭前需先以新台幣兌換代鈔，以免現金遭警方查扣，甚至將大批現金及代鈔藏放車內，佯稱鑰匙遺失無法開啟車門。

林練雄表示，雖然歹徒設下層層關卡，逃避警方查緝，但所有布局警方早已密切掌握，出奇不易一網成擒。查緝過程有數名賭客見警方大軍壓境，倉皇往樹林逃竄，仍遭警方一一逮捕歸案。

縣警局表示，這個賭場開業不到2週即遭警方鎖定查獲，時值武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻之際，被捕的13人中只有1名女性賭客戴口罩，增加群聚感染風險，警方還特別提供口罩給這群賭客佩戴。