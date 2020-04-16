猛搖娃娃機被台主告竊盜 高雄男「都有投幣」下場沒事

高雄許姓男子前年6、7月間多次為了夾到娃娃，涉猛搖、腳踹機台，其中1次終於夾到1隻玩偶，陳姓台主發現他的行徑後怒告竊盜。高雄地院審理發現，許姓男子雖有大力晃動娃娃機，但他仍有持續投幣，且唯一夾到的那次是因投幣已達「保夾」，並沒用其他手段竊取，判許無罪。全案可上訴。

許姓男子審理期間，另向陳姓台主道歉並賠償1500元，也獲得陳諒解撤告。

起訴指出，許姓男子2018年6月24日上午6點多、7月1日晚間8點多、7月3日凌晨近5點、7月6日凌晨5點多，到陳姓男子經營的「全面夾擊選物販賣機」店內玩夾娃娃，卻以踢擊、搖晃機台試圖使娃娃掉落，已涉著手竊盜，犯竊盜未遂罪、竊盜既遂罪嫌。

許姓男子到案辯稱，「我踢擊、搖晃機台只是要讓玩偶比較好夾」，且其中有次是已投幣達到取物保證金額150元，所以才把玩偶拿走，並沒有要偷。

法官勘驗監視器影像，發現許姓男子多次都是踢擊、搖晃機台後，仍藉由投幣來試圖夾取娃娃，失敗多次後就離去，沒用其他手段竊取，而其中一次他投幣投到150元，仍只帶走1個玩偶，認定他並沒有竊盜的意圖。