吳青峰師徒爭「小情歌」 智財法院今判林暐哲敗訴

藝人吳青峰與恩師林暐哲2018年底結束合作關係，事後雙方為了「小情歌」等歌曲著作權對簿公堂，智財法院今天審結，判林暐哲敗訴。

在海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道的林暐哲，是樂團一路走來的「伯樂」。而蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，在中正紀念堂舉辦告別演唱會；休團後，吳以新人身分推出個人單曲，也積極拓展中國市場，先是接下《明日之子2》主持棒，又受邀參加《蒙面唱將猜猜猜3》，但在台因著作權問題纏上官司。

刑事部份，林暐哲音樂社有限公司向台北地檢署提告，指蘇打綠已將「小情歌」等270多首創作歌曲著作財產權讓給他，但吳青峰在未獲得他及所屬公司的同意下公開演唱，涉嫌違反著作權。

民事部分， 林暐哲去年5月也向台北地方法院聲請假處分，請求吳青峰2首新歌「歌頌者」和「作為怪物」從各大音樂平台下架，要求青峰不能行使自創曲著作權。假處分案去年10月被智慧財產法院駁回確定後，林也正式提告，要求吳青峰2首新歌下架，判決書主文登報，以及禁止2019年底前自行授權第三人使用吳青峰所有著作的智慧財產權。