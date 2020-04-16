韓國瑜反制連署將開庭 罷韓團體律師法律分析

高雄市長韓國瑜為反制罷韓連署，向法院聲請停止執行，台北高等行政法院今下午將開庭調查。罷韓團體委任律師高榮志今在臉書發文，指法院審查罷韓程序應否停止執行，應該會審查三個面向的要件，可以分成八個問題來呈現。

韓國瑜委任律師葉慶元遞狀後，wecare高雄等罷韓團體認為韓興訟反民主，因此委任律師高榮志聲請參加訴訟。高榮志在臉書表示，法院首先會處理程序要件，決定是否受理，再討論是否符合停止執行的要件，最後審查實體要件。

高榮志指出，首先是法院受理與否的程序要件。一、中選會依選罷法第79條第2項「函告」領銜人領取連署人名冊之「通知」，算不算是「行政處分」？二、韓市長不必先經訴願程序、就可以直接向法院提告？（訴願本案／停止執行先行原則）

三、訴願是否還沒逾期？（早就超過30天，韓市長主張不知悉所以得延長為一年是否合法？）四、韓市長在罷免的第一階段，就算是「利害關係人」嗎？

接下來處理停止執行的要件。五、繼續執行下去，會有緊急、重大、損害不可回復、非得由行政法院現在立即、馬上介入不可的例外狀態嗎？六、不停止執行，對公益是否有重大影響？

最後是實體要件，會揉合在「本案勝訴可能性高低」的程序要件來談。七、法院對於中選會解釋選罷法第75條第1項但書的法律意見，是否應該介入（或高密度）審查？八、中選會對選罷法第75條第1項但書的法律解釋，是否違法？