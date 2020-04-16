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騎士撞公車慘拋飛倒地 司機已盡注意義務法院判無罪

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

劉姓公車司機，2017年駕駛公車行駛在北市士林區中正路，準備轉進中山北路時，歷經3次停等左轉，仍與楊姓騎士發生碰撞，遭依過失傷害罪嫌起訴。士林地方法院日前審結，認為司機已盡注意義務，且是騎士未開啟大燈，判處無罪。

2017年8月2日晚上8時許，劉姓司機駕駛紅15公車，行駛在北市士林區中正路，正要左轉進入中山北路5段，正好楊姓騎士在中正路對向行駛，行經路口沒有開大燈，煞車不及與公車發生碰撞，楊人車倒地，受有顱骨閉鎖性骨折、腦靜脈血栓等傷害，劉司機遭依照修正前業務過失傷害罪嫌起訴。

司機辯稱，已經盡最大的注意去行駛，也做了合理的判斷處置，公車行車紀錄器沒有拍到楊，代表楊並沒有在視線範圍內，且在路口停等，確認沒有來車，才轉左轉，楊男沒開頭燈且車速過快，未注意前車狀況才會撞上公車。

法院勘驗路口監視器畫面，比對秒數和車輛的時速，發現公車在中正路等待左轉，歷經3次停等、起步慢行左轉延續至少22.5至22.7秒，公車在第3次起步慢行左轉4秒至4.2 秒後，楊騎車以時速48公里、未開亮頭燈，延中正路外線車道內側行駛，在路口時前車頭與公車左前車頭撞擊，楊頭部撞到公車擋風玻璃，機車卡在公車保險桿下，人往前拋飛倒在中山北路上。

法院認為，公車第3次起步時，楊男機車約在其右前方約55公尺，且沒開頭燈，當時同路段楊男的前、後車輛均有開頭燈，司機僅能以有開燈的車輛判斷，並非未讓直行車貿然左轉，且停等再起步3次時間，足夠讓來車反應，採取煞車或減速迴避，司機已盡相當注意義務，防止危險發生，全案判處無罪。可上訴。

傷害罪 北市

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