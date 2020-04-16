桃警突襲1停業酒店營業偷跑 鄭文燦：從重處罰

最近網路上出現一段影片，一名16歲的少年無照開車，載了另三名朋友出遊。在中和遇到警方路檢，少年逆向跨雙黃線闖過路檢點，警方通報圍捕，兩分鐘後將該車攔下。過程中一位員警踹了少年一腳，這段過程被旁邊的民眾錄影上傳。

2020-04-16 12:30