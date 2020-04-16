聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃警突襲1停業酒店營業偷跑 鄭文燦：從重處罰
知名酒店女公關確診染疫，全台酒店、舞廳紛紛停業，桃園市警局為防範停業酒店、舞廳業者「偷偷營業」，警方昨晚會同經發局突襲桃園、中壢、平鎮105家業者，市警局長陳國進今天上午指出平鎮查獲1家列管停業酒店偷偷營業，警方當場嚴令停業，並移送裁處罰鍰。市長鄭文燦場表示，該違規酒店從重處罰。
中央通令全台酒店、舞廳停業後，桃園市政府列管酒店、舞廳、夜店等104家酒店紛紛停業，市警局近來不定時突襲稽查停業酒店、舞廳是否「偷跑」營業，昨晚發動桃園、中壢、平鎮警方分別突襲列管、不列管的酒店業者共105家業者，市府列管停業的104家酒店業者均未違規。
市警局表示，平鎮1家住商大樓的酒店，屬於停業列管名單內，警方上門臨檢，發現該酒店竟偷偷營業，該酒店女公關穿著禮服秀出身材服務客人，不少女公關、客人沒戴口罩，警方當場告誡，避免群聚感染，嚴令該業者停業，移送市府經發局裁罰，移請經發局裁處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言