賭錢不怕新冠肺炎！金門查獲1賭場 13賭客大都沒帶口罩

新冠肺炎疫情持續發燒，政府不斷宣導要避免群聚，金門縣警察局金湖分局及督察科員警，昨晚凌晨在金沙鎮青嶼村的郊外查獲一處貨櫃屋賭場，當場查獲黃姓負責人與賭客共13人，查扣賭資41萬3700元，全案將法偵辦，由於現場只有1人戴口罩，讓員警也大喊，真的是賭性堅強，要賭不要命！

金湖分局副分局長楊智銘表示，警方情蒐發現金門縣金沙地區有流動性職業賭場，局長張國雄指示各單位通力合作組成專案小組積極偵辦，見時機成熟，在15日凌晨1點，由金湖分局、督察科及保安隊霹靂幹員，持福建金門地方法院搜索票，深夜進行突襲。

警方在金沙鎮青嶼的某處貨櫃屋查獲黃姓賭場負責人、記帳及兌換代鈔某男、負責把風之兄弟檔及賭客等13人，查扣賭資41萬3700元、籌碼千元代鈔330萬5000元、錄影監視器1組、帳冊1本、筒子麻將1付，骰子3顆，點鈔機2台等，並在1位賭客身上查獲K他命香煙10根。

全案將賭場負責人、會計及把風等4人依刑法賭博罪嫌移送金門地檢署偵辦，9名賭客依違反社會秩序維護法裁罰，另賭客持有K他命香煙部分，移送金門縣警察局裁罰。

警方也透露，30多歲的黃姓負責人本來從事運輸業，因受疫情影響，目前失業，才會轉行開起賭場，這處賭場以麻將推筒子方式聚賭，因怕遭警方查獲，選擇夜深人靜的0點到5點間開賭，並在主要路口設置把風人員及裝設監視器，還提供專車接送服務，且賭客聚賭前需先兌換代鈔，以免現金遭警方查扣。

黃姓負責人甚至還將大批現金及代鈔藏放車內，並佯稱鑰匙遺失無法開啟車門，雖然設下層層關卡，逃避警方查緝，但所有布局警方早已密切掌握，順利一網成擒。