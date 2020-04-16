欠1萬8千罰鍰房子遭法拍 檢察官批「無能比貪污可怕」

曾擔任行政執行署台南、桃園、台中行政執行處長的檢察官邱雲昌，針對基隆市陳男積欠1萬8000元交通罰鍰，陳的一棟3樓透天厝遭行政執行署宜蘭分署強制法拍賤賣，邱雲昌認為「無能比貪污更可怕」，他建議執行同仁加強法學素養、執行方法，避免累似案件發生。

陳男遲未繳納1萬8千多元交通違規罰鍰，導致市價約250萬元的3樓透天厝遭行政執行署宜蘭分署查封，以135萬賤價法拍出去。前台大法律系教授陳志龍表示，執行署人員曾找鎖匠進入陳男家瞭解屋內結構及財產，即可發現屋內有動產電視機、冰箱、冷氣及家具等，已超過2萬元，而執行標的只有1萬8000餘元，捨棄動產查封而改為不動產查封，顯然已構成違法超額查封。

台中地檢署資深檢察官邱雲昌，他於2003年至2011年擔任行政執行署台南、桃園、台中行政執行處處長，期間在部務會議針對「如何建構一支優秀的行政執行團隊」做專題報導。

邱雲昌強調「無能比貪污更可怕」，所謂無能就是欠缺專業能力，甚至毫無專業能力，試想，行政執行同仁如行政執行法令素養不足，欠缺執行技巧、方法，則缺失會一而再、再而三的發生。

這些缺失，不是應執行的未予執行，就是不應執行卻橫加執行。應執行而未執行就政府而言係減少財稅收入，此與貪污無異，而不應執行卻予執行，就人民而言係政府強取其財物，此與盜匪何異？不得不慎。

邱雲昌指出，行政執行處2001年1月1日成立時，行政執行官、執行書記官及執行員均係未經完整訓練即倉促組成，以執行公權力，其法學素養、執行方法等均普遍不足。自應持續不斷地予以訓練、教育以提升法學素養及執行方法、技巧。

然各種制度仍應與時俱進，因地制宜隨時作適度調整、修正，除持續推動各

流程、制度外，也須悉心留意該流程、制度之利弊得失，力求改善至臻完備，並時時研究有無更佳之方法、制度，以利優秀行政執行團隊建立，打造成一支優秀行政執行團隊。