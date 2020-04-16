牙科密醫藏身偏鄉1年賺500萬 法官判緩刑沒收犯罪所得

50歲伍姓男子雖有齒模經歷，並無牙醫師或牙體技術人員資格，自前年7月起在台南市東山區住處，非法為病患補牙、根管治療及安裝假牙，1年下來獲利503萬多元，去年10月經衛生局及警方當場查獲，他坦承犯行，表示悔意，檢方依違反醫師法起訴，台南地院認伍所處鄉間居民就醫不便，一時失慮而觸法，因而量處6月徒刑，緩刑3年，並沒收犯罪所得503萬多元，可上訴。

檢警調查，伍自2018年7月間起至去年10月4日止在東山區住處為病患看診，擅自執行補牙、根管治療、製作、安裝假牙等醫療行為，並以1200元至1萬5000元不等價格，向病患收取製作、安裝假牙費用，另補牙每顆100元，根管治療每次療程400元，直至去年10月4 日下午4時10分，經衛生局稽查人員會同白河警分局員警聯合稽查，當場查獲伍正對患者看診外，現場還有2人等候。

且扣得供執行醫療業務使用的牙科器械盒1盒、不明口服藥1桶、牙根擴大器196支、抽吸管873支、局部麻醉注射劑3盒、消炎藥膏11條、牙科治療台接頭8支、根管消毒劑1瓶、牙科用注射針、注射劑45支、鑽針357支、不明消毒液7 瓶、抽神經器具2盒、鑽針159支等物，以及牙科診療台1台及全自動高壓滅菌器1台等物。

伍坦承，因自身具有齒模工作經歷，所在鄉間偏僻，見居民就醫不便而一時失慮觸法，深表悔意。

台南地院審酌，伍未取得合法牙醫師資格，非法執行醫療行為，非但破壞醫師專業制度，更危害病患權益，對患者造成潛在風險，很不應該。惟念在他犯後坦承犯行，態度良好，因自身具有齒模工作經歷，所在鄉間偏僻，見居民就醫不便而觸法，並無犯罪前科，兼衡其執業期間約1 年及家庭狀況等，量處6月徒刑，可易罰金，給予緩刑3年，並沒收犯罪所得503萬多元。