獨／夫妻判決離婚後 兒子竟從台灣人變大陸人

新北徐姓男子與妻子進行離婚程序時，為兒子進行親子血緣鑑定，卻發現父子未有血緣關係，原來中國籍母親在婚前就懷孕，直到台灣才生下兒子小明（匿名），由於在中國並未有任何資料，台灣又是屬人主義，造成小明被認定為中國人，一夕之間喪失台灣身分。

新北民政局說，小明案例已請移民署協助，目前以專案核定合法居留，必須過一段時間才能取得定居證，取得定居證還必須再過一段時間，才能申請台灣的戶籍。

徐男隨著老兵父親前往江蘇探親，與張姓女子相識後，1999年返台結婚，小明隔年也出生，一家生活數10年，未料夫妻雙方因故鬧離婚，徐男向法院訴請離婚，並為小明進行血緣鑑定，確認小明並非親生。

原來徐男與張女相識7天後，談妥聘金決定返台結婚，但張女遇見徐男前也與他人有過親密關係，小明出生後逐漸長大，徐男雖心裡知道小明非他親生，仍與妻子共同把小明拉拔長大。

未料夫妻雙方生活10餘年後，徐男欲離婚、張女不肯，徐男決定進行血緣鑑定，2016年法院裁定小明非徐男親生，雙方也因此完成離婚程序，戶政事務所在2018年發現法院判決後，因小明非台灣人所生，註銷台灣身分。

徐男與妻子離婚，仍照顧非親生的小明，不過台灣身分註銷後，導致小明喪失健保需自費就醫，更無法考取駕照，就連日後找工作都有困難，徐男找上新北市議員林銘仁求助，盼協助為小明找回身分。

林銘仁說，小明在台灣領有出生證明，從小到大都在台灣求學，更未曾出國過，被認定為中國籍，向陸方找尋身分卻沒有任何資料，被撤銷身分該如何生存，戶政單位不能撤銷後就不管，應協助找尋身分。

新北民政局說，小明出生時張女還未取台灣身分，戶所依法院裁定撤銷小明出生證明，為了維護其生活權益，小明的居留、定居、就學、就醫、社福照護等項目均維持現狀，同時協助儘早取得台灣戶籍。