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「韓流」旗山造勢「太火」 他爬鷹架遭勸阻...揮拳毆警
2018年高雄市長選戰激烈，當時還是候選人身分的韓國瑜直搗「三山」造勢，締造韓流奇蹟。然而，在旗山造勢晚會最火熱時，1名涂姓男子攀爬上舞台旁鷹架，遭警員勸阻，他竟然失控揮拳暴打警員臉部，橋頭地院依妨害公務執行罪，判處涂有期徒刑7月，可上訴。
前年11月8日造勢當天，韓國瑜在晚上7點半左右抵達美濃高美醫專會場，掀起造勢高潮。這時，涂男爬上右側舞台鷹架，被負責維安的楊姓警員發現；楊員擔心涂爬上鷹架可能會有危險，出聲喝止他攀爬，沒想到，涂男不聽勸告，甚至爬下鷹架後直接朝楊員臉部揮拳，造成楊下頷挫傷。
其他在場員警見狀，怕衝突會碰撞到鷹架致災，紛紛上前制止、壓制涂男，並依妨害公務現行犯逮捕涂男。
然而，涂男到案否認妨害公務，辯稱從鷹架下來只有短短幾秒鐘，就被警察壓制，根本不可能發生衝突，也沒有握拳、揮打，況且自己也是到臨時指揮所後，才知道他們是警察。
橋頭地院勘驗現場畫面，看見涂男穿著藍色上衣、米白短褲跨坐在鷹架上，楊員拉住他、並不斷喊話，但涂絲毫沒有往下移動的意思，還直拍打鷹架。另段畫面則可看到，涂男朝楊員臉部揮拳，不久後有其他人來阻擋，也被暴拳揮打，接著有3人壓制涂，涂被壓在地上，有人喊「手銬」。
合議庭勘驗畫面後，判斷涂明顯有揮拳，且力道不輕，可見涂說「只是推、沒有打」等話只是狡辯說詞，不足採信。
橋頭地院認為，警方是為了確保涂男安全才出聲勸導，態度並沒有不佳，但涂男只因不滿就攻擊楊員，相當不應該。
雖然涂曾具狀表示願意為不當行為致歉，但至今沒有任何表示，橋頭地院認為他態度惡劣、毫無悔意，這態度、行為若仍輕刑處理，長此以往，恐怕會減損第一線執法單位的士氣跟執法效率；綜合衡量後，依妨害公務執行罪，判處涂有期徒刑7月，可上訴。
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