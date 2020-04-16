防疫 士林執行分署不動產拍賣5月起全面通訊投標

法務部行政執行署士林分署今天表示，新冠肺炎疫情嚴峻，為避免人潮聚集，提高傳染風險，5月1日起暫停動產拍賣程序，不動產拍賣程序改採全面通訊投標。

士林分署新聞稿指出，自今年農曆年後，不動產拍賣程序開始同步採用現場投標及通訊投標，除便利不方便拍賣當天到場投標的民眾參與投標，也可防止圍標，且可保護身分敏感、不願露臉的人參與競標。

新聞稿提到，近來新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為免人潮聚集提高傳染風險，士林分署自5月1日起暫停動產拍賣程序，不動產拍賣程序改採全面通訊投標。

士林分署表示，民眾可到士林分署網站參考通訊投標簡易教學，也可打電話到承辦股找承辦書記官詢問通訊投標相關事宜；民眾若有中意的不動產想要應買，可親至士林分署，將有專人指導進行通訊投標，保證教到會。

此外，士林分署為配合防疫工作，除於入口處量測體溫、以酒精清潔手部，也請民眾至分署洽公或詢問通訊投標事宜時，適時保持社交安全距離並戴口罩，與士林分署一起攜手防疫，營造安全無虞的辦公環境。