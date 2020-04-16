拍賣網站賣口罩涉詐財 男子5萬元交保

施姓男子3月下旬起在拍賣網站販賣口罩，但實際出貨每盒口罩僅有數片並夾藏少許餅乾，至少有40餘人上當，高雄檢警日前在彰化縣將他逮捕，經檢察官訊後諭知新台幣5萬元交保。

高雄地檢署日前接獲警方通報，有民眾檢舉在Yahoo!拍賣網站購買數盒口罩，但盒內卻僅有數片口罩及少許餅乾，即指派檢察官指揮警方成立專案小組展開偵辦。

檢察官13日指揮專案小組至彰化縣將施姓男子拘提到案，並搜索其住處，當場查扣行動電話3支、紙箱、口罩63片及存摺等，全案訊後移送高雄地檢署偵辦，經檢察官14日複訊依詐欺取財罪嫌諭知他以5萬元交保。

雄檢今天指出，施男涉嫌自3月下旬起在Yahoo!拍賣網站，以多個賣家帳號公開刊登標題為「現貨口罩50片/盒裝單片三層口罩不織布壹次性口罩3D成人口罩3立體掛耳式口罩雙層安全」廣告，以每盒50片裝279元價格販售，陸續有民眾下標匯款購買口罩1盒至20盒不等。

不過，施男寄出的口罩每盒僅有數片口罩及零食餅乾1小包，購買民眾收貨後始知受騙。檢警初步清查，至少有40餘名民眾受騙，詐騙金額至少2萬餘元。