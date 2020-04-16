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暴利！４公升酒精從200元賣到800元 新北檢搜索批發商
新北地檢署調查防疫物資哄抬價格情事，昨天在樹林查獲醫療耗材批發商涉嫌哄抬酒精價格，除現場查扣178瓶酒精外，也帶回巫姓負責人訊問，訊後諭知10萬元交保，全案朝違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例偵辦中。
檢方指出，衛生福利部今年3月18日已將領有藥品許可證的藥用酒精和防疫清潔用酒精，列入嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（下稱肺炎紓困振興條例）所規範的防疫物資。巫男仍將原本4公升200餘元的酒精抬高到4公升800餘元出售，有哄抬防疫物資價格的嫌疑。
新北檢黑金專組檢察官劉文瀚昨指揮台北市調查處前往搜索，現場查扣500毫升裝酒精94瓶和4公升裝酒精84瓶，並交由衛生單位採樣，酒精拍賣運用與否，將視檢測結果再研究。
檢方呼籲，防疫應配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，對已徵用的防疫物資，請勿囤積及哄抬物價。
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