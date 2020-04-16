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工作船拖離造成珊瑚死傷 環團告發中油涉違反野保法

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台灣中油在桃園觀塘興建「第三天然氣接收站」，日前發生工作船斷纜意外。搶救大潭藻礁行動聯盟等團體今上午到法務部開記者會，指出將向桃園地檢署告發中油涉嫌違反野生動物保育法。記者賴佩璇／攝影。
台灣中油在桃園觀塘興建「第三天然氣接收站」，日前發生工作船斷纜意外。搶救大潭藻礁行動聯盟等團體今上午到法務部開記者會，指出將向桃園地檢署告發中油涉嫌違反野生動物保育法。記者賴佩璇／攝影。

台灣中油在桃園觀塘興建「第三天然氣接收站」，日前發生工作船斷纜意外。搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體今上午表示，中油後續拖船動作造成7株珊瑚死傷不等、2株珊瑚岌岌可危，至少兩次違法，將向桃園地檢署告發中油涉嫌違反野生動物保育法。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂、環境法律人協會理事長張譽尹、台灣蠻野心足生態協會律師等人今上午在法務部外開記者會。

律師陳憲政表示，3月28日當天，因強風大浪襲擊，導致中油工作船斷纜，但中油在未經任何專家評估、調查及判斷下，擅自利用殘餘的1條纜繩將工作船拖至沙灘上坐底停放，造成多株柴山多杯孔珊瑚遭嚴重刮除或受損（其中多株中油有以GPS標定）。

同年4月7日，中油疑似急於湮滅證據，又將工作船拖離現場，顯有湮滅證據之虞，也主張本案有必要扣押工作船，呼籲中油立即停工，靜待調查。

中油未經專業評估，便宜行事，又或是為躲避責任，顯然是故意或至少是未注意，造成一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚死亡、受傷或被騷擾，已違反野保法第18條第1項規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

律師蔡雅瀅指出，海洋生態犯罪調查不易，桃園市政府及海洋委員會對柴山多杯孔珊瑚及藻礁生態系保育工作態度消極，希望法務部能協助桃檢偵辦，並整合相關單位，建立國家海洋生態犯罪偵查機制。

張響尹表示，證據調查必須前往現場勘驗，柴山多杯孔珊瑚個體微小，與藻礁頭色接近，因工作船被拖離而遭到殺害的柴山多杯孔珊瑚位置，以及被傷害骨骼破損的柴山多杯孔珊瑚株，均需有專業的海洋學者協助檢方到犯罪現場勘驗、鑑定。

我國専研集柴山多杯孔珊瑚學者為數不多，律師團也會在提出告訴之後，另行具狀聲請調查證據，請檢方盡速選任鑑定人陪同到現場勘驗、保全證據。在檢方調查釐清中油本次拖離工作船決策流程後，律師團也不排除追加被告，務必還原犯罪真相。

中油 珊瑚

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