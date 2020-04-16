韓國瑜反制罷韓連署 法院下午將開庭調查

高雄市選委會宣布第二階段罷韓連署過關，市長韓國瑜為反制，委請律師赴台北高等行政法院遞狀聲請停止執行，要求停止罷韓案投票。法院今下午2點50分將開庭調查。開庭前，罷韓團體委任律師高榮志會進行聯訪說明。

韓國瑜認為「罷免連署偷跑」，宣傳活動在市長任職未滿1年時即開始進行宣傳並簽署罷免提案書，違反選罷法第75條規定，向法院聲請停止執行，另向行政院提訴願，雙方展開法律戰。

律師葉慶元表示，選罷法當初修正時，立委特別將罷免期間由六個月延長為一年，就是為避免罷免淪為政治惡鬥工具。地方行政首長當選的第一年都是在執行前任市府編列的預算，要從第二年開始才能夠透過編列預算、調整組織的方式，真正開始落實自己政見。

罷免提案人在韓市長就職未滿一年就開始進行罷免活動，明顯違反立法原意，也使得選民無法真正藉由政績判斷是否應參與罷免案件的連署，違反正當法律程序，顯屬違法。

wecare高雄等罷韓團體，認為韓興訟反民主，由法定領銜人陳冠榮醫師、wecare發起人尹立、基進新聞輿情部副主任張博洋代表，委任律師高榮志聲請參加韓聲請的停止執行。

三人表示，韓國瑜訴訟對象雖為中選會，但實質受害者為高雄市民，參與連署的56萬市民更是直接利害關係人，因此委任律師向北高行聲請參加訴訟。

法院今下午將開庭調查，高榮志上午受訪表示，雖法院還未正式准許罷韓團體參加訴訟，但已有寄開庭通知給他，故原則上他依舊可以參加訴訟，今會入庭。