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一般口罩宣稱醫療用雙倍高價販售 女子遭法辦

中央社 / 高雄16日電
口罩示意圖。圖／ingimage
口罩示意圖。圖／ingimage

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，口罩變搶手，陳姓女子趁機網購一般口罩，謊稱醫療用以雙倍價格販售牟利，警方日前在台南將她逮捕送辦，初步調查已售出2500片。

刑事警察局電信偵查大隊接獲台南市政府函文表示，有民眾檢舉，台南市陳姓女子涉嫌以高價販賣口罩一盒50片新台幣500元，並於臉書、LINE等社群軟體以揪人團購方式販售口罩。

電信偵查大隊經調閱資料及蒐證發現，31歲的陳女於臉書稱自己有門路買得到口罩所以幫人團購，並宣稱是醫療級口罩，所以價格較高，不買也沒關係等語。

警方日前循線在台南市北區將她逮捕，並起出手機2支、口罩1盒。

警方調查發現，陳女自今年3月起向網購業者購買一般防塵口罩，對外偽稱醫療級口罩，於臉書、LINE等頁面以雙倍價格販賣牟利，迄今已賣出1箱50盒口罩，將依詐欺罪、藥事法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

口罩 網購 肺炎

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