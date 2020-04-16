假冒上級視察防疫物資 3女進入校園賣保險挨罰

陳姓、黃姓及吳姓3名女保險業務員2月10日、11日兩天，假冒教育部宣導團南下視察防疫物資，堂而皇之進入七股、北門區3所國小校園內，未料，校方人員機警詢問哪個單位卻又支支吾吾，隨後即離開校園，循校安通報管道反映，台南市警局少年隊找到陳女等3人才坦承要推銷保險商品，台南地院柳營簡易庭認陳女等3人藉端滋擾公共場所，分處罰鍰2000、1000元，可上訴。

警方調查，陳女等3人有時集體行動，也有分組行動，兩天內分赴七股、三慈、北門3所國小，冒用教育部宣導團名義，以視察防疫物資為由，進入校園推廣保險商品。然而，3女身分及訪視程序，與教育部督學等迥異，甚有校方人員要求提示證件，對方也以沒帶證件搪塞，不著邊際的談話內容也令校方人員起疑。

校方人員循校安通報管道呈報教育局，函轉少年隊偵辦，循線找到陳女等3人，3人坦承是保險業務員，進入校園目的，主要是想推銷保險商品。

柳營簡易庭認校園是國家實施教育的場所，為維護安全而設有人員管制，禁止小販、宣傳、推銷人員及其他與校務不相干人員等進入校園；陳女等3人推廣保險商品的地點為校園，係屬公共場所，其行為已對校園安寧造成相當程度的危害，依社會秩序維護法中藉端滋擾公共場所論處。

法官審酌陳女等3人行為的手段、次數、行為後態度等情狀，分別裁處2000、1000元，可上訴。