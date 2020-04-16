罷韓法律戰開打 今下午開庭

高雄市選委會本月7日公布第二階罷韓連署查對結果，有效連署為37萬7662份，中選會預計18日前公布結果，推測是明天開委員會並宣布罷免投票日。韓國瑜陣營日前向台北高等行政法院呈狀聲請停止執行，要求停止罷韓案投票，主要訴求為罷免連署「偷跑」，連署合法性存在重大法律爭議，今天下午2點50分將開庭。

韓國瑜這方拉長戰線，以法律戰反制罷韓，將中選會拉進訴訟，罷免團體本月13日也到北高院聲請參與行政訴訟，預料今天開庭會有精彩攻防。

法界人士表示，韓國瑜陣營若要說服合議庭，要提出暫停罷免有其急迫性與難以回復的損害等必要條件。在合議庭裁定出爐前，行政機關作業仍如期舉辦，不受影響。

韓國瑜的委任律師林石猛說，有信心說服合議庭法官，盡快裁定准許暫止執行，若是駁回，依法仍可提抗告。

外界預期，中選會近日公告罷韓案後，韓國瑜陣營會再提出另一個停止執行處分的訴訟。

高雄市選委會本月7日開委員會，審查通過罷免市長韓國瑜的二階連署書。罷免連署書剔除重複或資料不全者，有效份數是37萬7662份，超過罷免門檻的22萬8134份，高雄市選委會隔天將名冊送中選會。

中選會委員會議訂在17日，若經中選會審議而確定成案，依法公告後，在審定公告成立後20天至60天內，由高雄市選委會辦理罷免投票。

面對罷免的難關，高雄市長韓國瑜強調，心中無畏無懼，仍照著步調，全心全力為人民打拚，為高雄衝刺。

韓今天上午也說，現在各行各業，尤其是基層民眾生活非常辛苦。疫情造成經濟疲弱，許多百姓收入鋭減，市府會做好防疫，也協助民眾紓困、振興經濟，這些都是當前重要的事。