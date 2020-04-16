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性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

2女酒後街頭全武行 男出拳救美吃官司

中央社 / 高雄16日電

楊姓、姜姓女子今天凌晨酒後在高雄市區街頭上演全武行，楊女的黃姓男友趕到出拳救美，造成姜女鼻血直流，警方隨後到場平息衝突，並將黃男等人帶回偵辦。

高市警局三民一分局調查，姜姓女子、曾姓男子昨天深夜於楊姓女子三民區南台路住處飲酒，他們喝到凌晨0時左右，席間因楊女介入姜、曾兩人對話引發姜女不滿，姜女與楊女當場口角，楊女憤而將姜女、曾男趕出門。

楊、姜2女步出楊女住處又於南台路195巷口爆發口角衝突並互推，造成楊女倒地四肢多處挫傷，衝突中楊女打電話向其友人黃姓男子求援，黃男趕到即徒手毆打姜女臉部，造成她臉部挫傷，鼻血直流，無生命危險，姜女不願就醫；楊女經送醫也無生命危險。

警方隨後據報趕到，平息現場衝突，並將姜女、曾男、黃男帶回偵辦，楊女則待她出院後再行偵訊，全案將依社會秩序維護法、傷害罪嫌送辦。

警方表示，本案肇因友人相聚酒後口角爆發街頭肢體衝突，警方據報快速趕到制止，未讓衝突進一步擴大，傷者傷勢也不重。

傷害罪 高雄市

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