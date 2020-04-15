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「小燈泡案」無期徒刑定讞 法界：應讓保安處分更細緻

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣高等法院更一審今年1月21日判處王景玉無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴定讞。由於王有精神疾病，法界人士表示，政府把需要衛政系統去處理的議題交由司法，甚感不妥，且應修法讓「保安處分」更細緻。

男子王景玉近四年前殺害3歲女童「小燈泡」，士林地院以兩公約、身心障礙者權利公約施行法為由，認為不得對身心障礙者科處死刑，判無期徒刑。高院第一次審理認為王辨識行為違法能力降低，撤銷改判，處無期徒刑且「刑後」監護五年。

最高法院質疑無期徒刑怎有「執行完畢」問題，加上論述理由不備，撤銷、發回。高院更一審判無期徒刑，並未宣告刑後監護，也未適用兩公約等國際公約。更一審參考精神鑑定意見，認為王犯案時未喪失辨別行為違法能力，因此不適用刑法第19條減刑、不罰。

不過，王因長期精神疾病，又缺乏病識感，沒定期接受治療，日後若能經適當治療、醫治、心理輔導，仍可有相當程度的改善，可降低再犯可能性，認定沒必要判極刑、永遠隔絕社會。

最高法院昨駁回上訴定讞。法界人士指出，高院第一次除判處無期徒刑，還宣告刑後監護治療，更一審則無刑後監護治療，爭議在於「無期徒刑」談何「執行完畢」？

「刑後」監護治療是要「執行完畢」，無期徒期談何執行完畢？縱使假釋出監，依刑法第79條第1項規定，也要滿20年才以已執行論，根本沒有實益，應檢討、修正現行保安處分。

再者，精神病患的治療應屬衛政範疇，政府交給司法、矯正體系，讓人深感不妥。他認為，精神病患在獄中的醫療待遇不會很好，不期待王將接受妥適治療。

有刑法學者認為，與其宣告「刑後」監護治療，應修正為「刑前」，因為精神病患未經治療，他只是一個「病人」，不懂矯正、悔改的意義，讓這樣的病人入監服刑，無法達成犯罪矯正目的。

由於更一審無提及兩公約，最高法院也未公布詳細理由。台灣人權促進會會長周宇修說，難以在資訊不足下做出評論，但希望最高法院能在判決中針對精神病患與兩公約適用，可以有清楚一點的論述。

司法 台灣人 台灣高等法院

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