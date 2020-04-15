沒抓到人搜鄰宅 警：幹嘛要搜索票

桃園中壢警方欲抓槍砲犯，擅自進入黃姓女子租屋處查獲吸食器將她送辦，黃女控警察沒搜索票私闖民宅，黃母也稱警察進門說「我就進來了，幹嘛要搜索票」；法院勘驗秘錄器、比對證詞，認定警方違法搜索，判黃女無罪，要警察警惕，遵循程序。

據調查，黃女二○一八年一月廿五日在租屋處被警方查獲安非他命吸食器，以現行犯送辦；黃女承認吸毒，但稱警察沒有搜索票強行進入她家，指控警方私闖民宅違法搜索。

該案主責小隊長稱，因查緝涉槍砲、詐欺吳姓男子，持搜索票沒找到人，清查附近住戶到黃女家敲門，怕吳躲在內所以向應門黃母說是警察，並問「你們這邊出入複雜，是不是在賭博」，經黃母同意才進屋。

但黃母反駁，警察進來時有問是誰、有無搜索票，對方就稱是刑事，還說「我就進來了，幹嘛要搜索票」。法院勘驗警方秘錄器，發現當下沒人表明警察身分，面對屋內人詢問還說「你門沒關啊，沒給你搜索啊」等語。

另名偵查佐說，進屋後自己有講「好像沒有同搜（同意搜索）」，其他警員則表示一共八人穿便服去抓吳，因出入複雜懷疑吳躲在二樓。

法院認為，警方進入黃住家以目光檢視有無吳男，已屬住宅搜索行為，確屬無票搜索，根據雙方證詞，不能排除警方為了抓吳，辦案心切，不加思索未經同意就進屋。

法院指出，警方違法搜索發現吸食器，不能以此作為黃女犯罪依據，否則無異鼓勵警員以違法搜索方式，創造現行犯逮捕，違法搜索、逮捕，其間具毒樹、毒果關聯性，認定扣案物無證據力。

考量警方侵害黃女隱私、人身自由，所造成侵害程度，大於警方查緝黃女吸毒犯罪公共利益，權衡法益、比例原則判黃女無罪，希望藉此讓警方心生警惕，確實踐行法律程序。