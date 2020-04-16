新店隨機殺人案 檢方求處死刑

男子王秉華在新店持刀隨機殺害林姓男子，落網後辯稱有三個人格，台北地檢署認為王自稱「精神病患」屬犯後脫罪卸責之詞，打一一○自首也屬迫於情勢，並非幡然悔悟，為免藉此邀獲寬典之僥倖心理，昨天依殺人罪嫌起訴，建請法院判處死刑。全案移審法院，法官昨晚裁定繼續羈押。

家住新北市中和區的卅二歲林姓男子，三月十三日晚間十時許騎機車至新店區要接姊姊下班，他將機車停新店中正路一間連鎖超商前，以手機傳訊息告知姊姊已到樓下，突遭廿二歲王秉華持料理刀從背後猛刺一刀，人車倒地。

王秉華行凶後開車逃逸，林送醫急救後不治。王妻在車上打「一一○」報警，王在電話中向員警自承殺人，警方趕到秀朗橋頭逮捕他。

檢方起訴指出，王辯稱當時與妻子吵架，理智線斷，右手拿刀，腦袋一片空白，處於無意識狀態。雖知攻擊人不對，但無法控制自己，不知道刀這麼利，以為被害人只會流血，直到開車逃逸都是無意識狀態。後來妻子一直哭，他本性慢慢恢復。

檢察官認為，王所持料理刀相當鋒利，人體背部中央是重要臟器部位，一般人明知用力砍刺會有死亡結果，王自承朝林肺臟後方刺到底，顯見下手之狠。

林被刺後跌坐在地，看王返回轎車背影發出淒厲求救聲，王竟視若無睹，隨即駕車逃逸，還打電話向友人說，「我刺很深、我就是隨機殺人」，足以認定有殺人直接故意，且可清楚辨識自身行為違法。