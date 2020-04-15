防堵豬瘟心軟讓8旬婦免罰 官員吃上貪汙罪坦言內心掙扎

中國大陸非洲豬瘟肆虐期間，防檢局新竹分局紀姓技正見1名年近8旬的李姓婦人攜帶臘肉入境，應裁罰1萬5000元罰鍰，但紀見對方年事已高，坦言「內心掙扎、開罰過重」，改用通知書讓李免罰，但被主管發現遭送辦、起訴，法院審理後依對主管事務圖利罪判他10月，緩刑5年，可上訴。

檢方起訴指出，李婦去年11月8日從大陸搭機來台攜帶1.5公斤臘肉在桃機第二航廈被查獲，紀員（53歲）沒依法開罰，反而用檢疫處理通知書銷毀該臘肉，李因免裁罰1萬5000元，受有不法利益，結果被新竹分局的長官發現，將紀移交廉政署查辦。

檢方認為，紀員在防檢局已有17年資歷，對於相關規定熟悉紀員犯嫌明確，卻未依規定處理，偵結依貪汙治罪條例中公務員對於主管或監督事務圖利他人罪嫌起訴他。

審理時紀辯稱，他負責植物檢疫，僅協助動物檢疫，對後者法規不清楚，雖聽聞裁罰基準拉高，但不確定本件裁罰金額，才會以處理通知書銷毀檢疫物，並沒有圖利意圖。

但法院依他在防檢局政風室訪談，紀自述知道違反動物傳染病防治條例裁罰基準，這是很大的改變且有公告，也跟李提過要罰1萬5000元，但李年近80歲，聲稱不知情、未聽聞才不慎違規，他內心諸多考量、幾番掙扎，最後才決定開通知書不裁罰。

另紀在廉政署詢問時也說，認為李年事已高、態度配合，以她背景、知識狀況，直接開罰1萬5000元實在太重，情急之下就想讓她補申報，暫不裁罰。法院以紀明知規定，且無不裁罰的裁量空間，但一時心軟才不依規定作出裁罰，不採信其辯詞。

法院審酌，紀身為防檢局技正，讓李免遭裁罰1萬5000元，考量他符合自首，不正利益於5萬元以下，情節屬輕微，但審理中否認、無前科等，依對主管事務圖利罪，判紀有期徒刑10月，緩刑4年，期間交付保護管束，並提供150小時勞役，接受法治教育3場，褫奪公權1年。