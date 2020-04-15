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桃園男子違反居檢拒繳百萬 再不配合恐管收

中央社 / 桃園15日電
李男日前居家檢疫期間4次違規外出，被桃園市衛生局重罰100萬元，李男向市府提出訴願，指因獨居為了吃飯才外出，盼撤銷罰款。記者曾增勳／翻攝
李男日前居家檢疫期間4次違規外出，被桃園市衛生局重罰100萬元，李男向市府提出訴願，指因獨居為了吃飯才外出，盼撤銷罰款。記者曾增勳／翻攝

桃園市李姓男子因違反居家檢疫規定，遭罰新台幣100萬元，行政執行署桃園分署今天表示，李男若拒絕配合，將聲請法院裁定拘提、管收。

行政執行署桃園分署傍晚表示，桃園市政府衛生局日前移送一件違反居家檢疫經裁處100萬元罰鍰案件，當事人李男拒不告知居住地，桃園分署今天到李男所稱處所執行時，未遇見當事人。

桃園分署表示，經查李男所提供地址為朋友處所，先前僅說，因在工地打工，名下並無財產可供執行。

桃園分署說，已限制李男出境、出海，將繼續通知報告應供強制執行財產狀況，並通知他的父母出面協助處理；若李男拒絕配合，將聲請法院裁定拘提、管收。

李男日前居家檢疫期間4次違規外出，被桃園市衛生局重罰100萬元，李男向市府提出訴願，指因獨居為了吃飯才外出，盼撤銷罰款。

另外，桃園分署指出，桃園市政府衛生局日前移送多件違反居家檢疫規定，而遭罰鍰7萬元的案件中，已請地政機關辦理查封2名義務人房屋財產，另外也有家人出面申請分期繳納。

其中有人因名下有房地，在桃園分署張貼封條時，立即至超商繳清罰鍰，也有夫妻反映有房貸壓力，尚有小孩需扶養，申請辦理分期繳納。

居家檢疫

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