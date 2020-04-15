新店隨機殺人兇嫌哭求交保 「想替死者上香」法院不准

王姓男子上月13日在新北市新店區持料理刀刺死路邊林姓機車騎士，今天被訴。台北地院召開羈押庭，王告訴法官與妻子在車上吵架，妻子說「你都不了解我」，他的腦袋一片空白，因前方有穿螢光色雨衣的機車騎士，就衝下車持刀刺他，陳述時還一度哭泣。

王還稱自己有精神疾病，沒有殺人犯意，「殺人只是下意識的動作」；王說，他在動手行凶前，只記得妻子在車內的最後一句話是「你都不了解我」，一時情緒崩潰，殺人後只對刀子有刺入、有拔刀還有印象。

王認為自己是自首。他說，刺殺了人後第1通電話打給林姓友人，友人叫他報警處理，第2通電話打給母親，母親嘆氣並怪他為何衝動，要他報警，於是他就用手機撥打「110」，等警察趕來，再向警察表示自己的精神有問題。

王說，檢察官起訴認定他因「情勢所逼」報警，事實上沒有人逼他，他是真心後悔而報警，沒有第一時間留在現場等警察則是因怕被路人圍毆。

王表示，他2年前違反社維法，也被壯碩的人攔過車，所以1、2個月前去五金行買了料理用刀放在車上，「我曾用這把刀自戕」、「老實說，這把刀非常便宜，不知如此鋒利」；他告訴法官覺得林姓騎士穿著螢光雨衣像「紙箱」才去刺，後又改口稱因前方只有林姓騎士才刺他，不過，沒有瞄準騎士身上的任何部位。

王還強調有情緒障礙，稱國中、高中常惹事，在校時期曾就醫診斷，目前也有去診所看病，上一次就診是案發前2周，但案發當天忘記吃藥；他甚至說，在小學時就發現自己無法控制情緒，上大學後因怕同學取笑，自動取消特殊教育生的資格。

王案發後被羈押，迄今1個月，他希望法官讓他交保，整理出3個理由說服法官。他說，第一是想去死者的靈前上香、道歉，就算被家屬揍、被唾棄也沒關係。

其次，於羈押期間，他在台北看守所內「發生了一點事」，母親跑來關心，請看守所主管不要刁難他；這麼多年來沒有陪母親過生日、過母親節，想好好陪母親並珍惜母子相處的時光。

王還說，妻子很寵他，他和妻子認識三、四個月兩人就結婚，被關以後，妻子天天探視，並沒有放他，他寫信給妻子，「她都以淚洗面」；王說，他和妻子家庭都不完整，兩人算是同病相憐，他也好想陪妻子，「就算幾個月、幾天都好」。