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檢疫趴趴走挨罰7萬遲不繳 房子被貼封條才怨「不好看」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園分署書記官張貼封條，查封房屋。圖／桃園分署提供
桃園分署書記官張貼封條，查封房屋。圖／桃園分署提供

防疫期間各地接連傳出有居家檢疫、隔離「趴趴走」遭開罰，行政執行署桃園分署指出，目前受理8案，除22歲李姓男子遭裁處100萬元，其餘均為7萬元，今針對其中孫姓、羅姓女子2案查封房屋，孫嚇得說「貼封條不好看」立刻繳清，羅則以有小孩、房貸為由，已向桃園分署辦理分期。

桃園分署指出，桃園市衛生局4月10日移送7件居家檢疫違規，均各裁處7萬元罰鍰，其中孫姓、羅姓女子名下有不動產，人員今各自到住家門口張貼封條，孫女見狀嚇得說「房子被貼封條不好看」，立刻到附近超商領錢，繳清7萬元罰鍰，再由執行署人員啟封私下封條。

羅女則說，因為還有小孩要扶養，加上背負房貸，預備明天向桃園署申請分期繳納，也要求不要貼封條，主任執行官黃有文表示，雖同意羅請求，但也告知她在繳清罰鍰前，名下房屋都屬被查封狀態，雖仍繼續使用，但不得變賣或聲請抵押。

另外還有一對姐妹居家檢疫期間，以「禮佛」為由擅自外出別縣市，同樣各被裁罰7萬元，因名下無財產、無所得，目前均已收到限制出境、出海通知，她們父親則聯繫分署，表示願意替女兒繳納；其餘3人目前也正在執行中。

桃園分署說，22歲李男是桃園目前因違反防疫規定遭裁罰100萬個案，但他極不配合，拒絕告知居住地，當時居家檢疫場所也是朋友借住處，李平時在工地打工，名下無財產，目前除將他限制出境、出海，也聯繫李的父母出面協助。

桃園分署表示，近期還會以正式公文送達李男處所，預計通知他周五到案說明，若連續通知2次都未到，認定顯然有逃匿之虞，就會向法院聲請拘提、管收。

居家檢疫

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