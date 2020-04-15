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小燈泡案兇嫌逃死 王婉諭：判決不符期望感到遺憾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立委王婉諭。本報資料照片
時代力量立委王婉諭。本報資料照片

最高法院今天宣判，小燈泡案兇手王景玉無期徒刑定讞。小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭與丈夫劉大經傍晚發出共同聲明表示，判決結果不符期望，令人感到遺憾。王說，每次被問及對量刑的表態，都是試煉著自己如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨，「坦白說，每一步都很艱難，請體諒我們的悲憤」。

王婉諭表示，自己在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，既然司法做了決定，希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

王婉諭指出，在悲憤之外，仍會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長；感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，也請大家把對個案的關心，轉化成對社會的改革力量，「我們把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來」。

王婉諭 小燈泡 司法 時代力量

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