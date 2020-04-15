私登帳密盜助教影印機點數 男大生遭起訴

北部一所大學許姓男大生，去年9月無意間發現系辦游姓助教的公用帳號密碼，涉將等值現金6萬5000元的影印點數，轉入自己及韓姓、王姓等兩名同學帳戶，被韓姓同學檢舉挨告。台北地檢署今依妨害電腦使用罪將許男起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

據了解，該大學配給助教一組公用帳號密碼，可用於影印機，不用自行購買點數輸入，點數一點折合新台幣一元。該校學生也有一組帳密，但必須自行花錢購買點數存入。

去年9月間，許姓男大生無意間在某處發現一組帳號及密碼，試了以後知道是游姓助教用於學校影印機，便以該帳密登入影印機，並把5萬5000點轉到自己帳號，同時把1萬點轉到一名不同系的韓姓同學帳號。

許男完成後還向韓姓同學炫耀，說已轉給他1萬點，可以盡情享用。不久後，許男把自己的帳戶裡的3000點，轉給不同系的王姓同學。韓姓同學認為許男行為不對，透過學生代表向游姓助教檢舉，全案爆發。

許男到案後坦承犯行，還咬出韓是共犯。韓否認事前知情；王姓同學則說自己與許不熟，「連擦身而過要不要點頭都有點尷尬」，完全不知道為什麼許男會把點數轉給他。

檢察官認為，韓姓學生主動檢舉，才讓許姓助教得知這件事，韓不可能甘冒自己犯案被發現的風險主動踢爆不法，排除韓涉案，而許男將助教的點數私自轉到自己及他人帳戶，已涉犯妨害電腦使用罪，依法起訴。