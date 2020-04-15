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隨機殺人案求處死刑不一定判 蔡清祥：將檢討法規

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長蔡清祥表示將檢討殺人案法規。記者王聖藜/攝影
法務部長蔡清祥表示將檢討殺人案法規。記者王聖藜/攝影

王姓男子隨機殺人今天被台北地檢署起訴、求處最嚴厲之刑（即死刑），針對部分殺人案有檢方起訴時求重刑、終審法院未必支持的現象，法務部蔡清祥今天表示，在個案上尊重檢察官與法官職權認定，但在政策上將檢討現行法規是否足夠。

除王姓男子路邊殺人被求處最嚴厲之刑外，近日還有台北市于姓房仲隨機砍殺路人18刀案、桃園市網咖殺人案等，3起凶殺案引人注目，外界連帶關注3案凶嫌未來接受審判時，刑度是否符合罪刑相當原則。

刑法19條對精神疾病罪犯有減、免刑規定，法務部長蔡清祥今天說，殺人犯是否有精神方面的疾病，在偵查、審判過程應該有一套更精緻的標準，好讓司法人員去認定 ，否則每個犯重罪者都用這個理由減輕刑責 ，社會不樂見，所以應從制度面徹底檢討。

蔡清祥說，精神鑑定並非法務部能做的，要結合衛生專業人員一起討論研究，最近3起隨機殺人案件如要探究原因，不能只從司法面向觀察，而是要從社會面、精神面、醫療面共同探求原因，至於為何這段時間會密集發生隨機殺人案，則會與相關單位討論。

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